1 million de dinars supplémentaire payé par les citoyens pour l’achat des cigarettes à un tarif supérieur à celui réel

Le président de la Chambre nationale des grandes surfaces, Hédi Bakkour a confirmé, lundi 3 mai 2021 au micro de radio Express FM, que les citoyens paient 360 ​​millions de dinars de plus que le tarif officiel pour les cigarettes. Il a ajouté que le citoyen est le premier bénéficiaire de la commercialisation du tabac dans les grandes surfaces, compte tenu de la somme qu’il paye en plus de la tarification officielle.

L’invité d’Expresso a déclaré que l’objectif de la commercialisation du tabac dans les grandes surfaces est de fournir des cigarettes au citoyen au tarif réel fixé par le gouvernement, soulignant que le nombre de grands espaces commerciaux en Tunisie est de l’ordre de 250, et que 80% des Tunisiens ont la possibilité d’y acheter du tabac. En outre, il a poursuivi que la somme supplémentaire que paient les citoyens pour l’achat des cigarettes est de l’ordre de 1 million de dinars par jour.

Il est à noter que le directeur du sous-département des ventes et du marketing de la Régie Nationale du Tabac et des Allumettes, Mourad Gharbi a confirmé le 26 avril 2021 que la vente de cigarettes dans les grandes surfaces débuteront à partir du second semestre 2021.

Nadya Bchir