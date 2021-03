L’opérateur téléphonique privé, Ooredoo vient de lancer la première campagne publicitaire sans logo. Une performance réussie de prime abord, et un pari plutôt osé. Une campagne qui met en valeur les éléments de différenciation (l’opérateur le plus performant en 4G, l’opérateur qui enracine sa charte et son identité dans l’esprit des tunisiens) et mise, de ce fait, sur la notoriété de ses codes communicatifs.

Un autre challenge de communication de la part d’un acteur incontournable : miser sur les messages plus que tout autre visibilité. Des panneaux comportant des messages concis, très brefs pour résumer les performances de l’opérateur, ont ainsi investis les rues du pays avec un hashtag #Ma3roufa, signifiant connue pour souligner la notoriété de l’opérateur.