350 mille élèves issus des familles démunies recevront des aides sociales

Le directeur général de la promotion sociale au Ministère des affaires sociales, Sami Belghith, a fait savoir, ce lundi 6 septembre 2021, que 350 mille élèves issus des familles à faibles revenus recevront une aide sociale de 100 dinars à l’occasion de la rentrée scolaire. Quant aux étudiants, ils auront droit à une aide d’une valeur de 120 dinars.

Concernant les aides exceptionnelles de 300 dinars versées aux familles nécessiteuses, l’invité de l’émission Expresso a dit qu’elles s’inscrivent dans le cadre du soutien de ces familles sinistrées à cause de la crise pandémique, et ce, en application de l’accord de prêt conclu entre la Tunisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), conclu en avril 2021 et approuvé en juin 2021.

Selon lui, les familles inscrites dans la plateforme amen.social.tn, qui bénéficient d’une aide permanente de 180 dinars peuvent bénéficier de cette aide exceptionnelle, rappelant que la plupart de ces familles ont reçu cette aide au début de ce mois de septembre et que les autres familles à faibles revenus inscrites sur la plateforme amen et qui bénéficient d’une carte de soins gratuits.