Abdelbasset Ghanmi : Le programme UP Tunisia incite la diaspora tunisienne à investir en Tunisie et à l’étranger

Abdelbasset Ghanmi, PDG de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur, a déclaré aujourd’hui, au micro de la radio Express Fm, que le programme “UP Tunisia” visant à inciter la diaspora tunisienne à promouvoir l’investissement en Tunisie et à l’étranger va bon train, mettant l’accent sur les rapports historiques entre la FIPA et les tunisiens résidents à l’étranger, et surtout en Europe.

Il a souligné, lors de son intervention ce jeudi 15 juillet 2021 dans le programme Expresso, que le programme UP Tunisia est co-financé par l’Union Européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), la GIZ et la radio Express Fm, dans l’objectif de dynamiser l’économie notamment dans un contexte où les investissements étrangers seront d’une grande aide pour relancer l’économie nationale.

Et de poursuivre que de nombreuses rencontres avaient eu lieu avec des compétences tunisiennes à l’étranger en Suisse, en Allemagne, en France en Italie en Belgique, et plus récemment en Irlande et en Grande Bretagne.

Selon ses dires, un livre blanc sera préparé à l’issue de ces rencontres afin d’améliorer le climat des affaires en Tunisie, notant que le programme UP Tunisia accorde une subvention pour 11 mois pour aider les investissuers tunisiens à l’étranger.

Pour sa part, Houda Cherif, représentante de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a affirmé que le programme UP Tunisia est un voyage avec la diaspora Tunisienne.