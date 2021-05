Abdelhamid Dabaiba: La signature d’un accord à clauses multiples entre la Tunisie et la Libye est une mesure audacieuse et positive

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi et le Premier ministre du gouvernement d’union nationale libyen, Abdelhamid Dabaiba, ont tenu, le 22 mai 2021, une conférence de presse conjointe à la suite de la rencontre bilatérale qui les a réunis.

Au début de cette conférence, le chef du gouvernement libyen a exprimé son enthousiasme quant aux fréquentes visites officielles entre les délégations des deux pays dans un court laps de temps, ce qui indique la profondeur des relations entre la Tunisie et la Libye.

Il a estimé que les effets de la pandémie de Coronavirus ont affecté la situation générale dans les deux pays, mais les ont rendu plus nécessiteux l’un de l’autre, ajoutant que la Tunisie a toujours soutenu la Libye, que ce soit en termes de positions politiques, de stabilité ou en termes de terre de refuge pour le peuple libyen dans les circonstances les plus extrêmes que le pays a traversées: des guerres et des conflits.

Abdelhamid Dabaiba a salué la dynamique des relations libyo-tunisiennes, notamment au niveau des échanges commerciaux et de la circulation des personnes, ainsi que la reprise de l’activité de Tunisair, qui est la première compagnie aérienne à ouvrir officiellement ses lignes vers la Libye depuis 2014.

Le chef du gouvernement d’union nationale a également évoqué la signature d’un accord à clauses multiples comme une mesure audacieuse et positive pour atteindre l’intérêt public des deux peuples frères, y compris les aspects de la coopération technique dans les domaines de la terre et de la mer, ainsi que le transport aérien, soulignant la nécessité de suivre ces accords et d’assurer leur mise en œuvre sur le terrain, en particulier celui en suspens.

Abdelhamid Dabaiba a déclaré que la Libye se tiendrait aux côtés de la Tunisie dans le domaine économique, notamment après la pandémie de Coronavirus, promettant de fournir une quantité importante de vaccins qui seront dirigés vers la Tunisie dès leur obtention, en plus d’envoyer des quantités importantes de fournitures médicales aux hôpitaux tunisiens du sud de la Tunisie.