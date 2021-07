Le président du conseil de la Choura d’ Ennahdha, Abdelkarim Harouni, a affirmé ce mercredi 14 juillet 2021, que la justice transitionnelle est une cause nationale qui concerne toutes les victimes de la dictature dont celles appartenant au mouvement Ennahdha.

Au micro de Wassim Belarbi, Harouni a révélé que la notion de dédommagement est erronée et mal placée, ainsi que l’octroi de 3000 millions de dinars avant le 25 du mois courant, n’est qu’un mensonge médiatisée à l’issue de ses récentes déclarations selon lesquelles, le gouvernement doit activer le Fonds Al Karama.

“C’est un mensonge diffusé par la Kasbah et une enquête doit être ouverte pour que chacun assume sa responsabilité », a-t-il souligné.

Evoquant le Fonds d’indemnisation, l’invité de l’émission Expresso a mentionné que ce n’est qu’un mensonge et une rumeur vu que le Fonds Al Karama est financé par des dons et non pas par le budget de l’Etat ou au détriment du développement économique.

Harouni a expliqué qu’il a fait appel à un mouvement de protestation, et ce, le 1 juillet 2021 à la Kasbah, du moment où le cours de la justice transitionnelle a été suspendu depuis 10 ans, déplorant ainsi que le gouvernement n’a pas encore mis en oeuvre un plan de réformes pour éviter les dépassements commis autrefois.

“Le Fonds Al Karama est jusqu’à présent sans siège bien que nous ayons contacté le gouvernement.Cette correspondance est restée lettre morte”, a-il affirmé.

Dans un autre contexte, le président du conseil de la Choura d’Ennahdha a fait appel au président de la République pour qu’il présente ses excuses aux victimes avant le 25 juillet 2021, et ce, à l’occasion de la fête de la République.

Il est à rappeler que Abdelkarim Harouni a démenti l’information selon laquelle l’Etat est sommé de verser 3 milliards de dinars aux victimes de la dictature, et ce, suite à la circulation d’une vidéo relayée sur les réseaux sociaux dans laquelle Abdelkarim Harouni a demandé au chef du gouvernement d’activer le fonds de dignité et de réhabilitation des victime de la dictature avant le 25 juillet 2021.