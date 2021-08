L’expert en relations internationales et ancien diplomate, Abdellah Abidi, a dit que les suites des décisions annoncées le 25 juillet n’auront pas un grand impact sur la place et le rôle de la Tunisie dans son milieu arabe et africain, ajoutant que la Tunisie n’a pas joué un rôle diplomatique stratégique au cours de ces dernières années.

Lors de son intervention dans l’émission Le Grand Express, ce mercredi 4 août 2021, que le dialogue entre les différentes parties au pouvoir et les trois présidences est la condition sine qua non pour que la Tunisie se positionne de nouveau, joue pleinement son rôle diplomatique dans la région, et faire face à l’ingérence des pays étrangers qui tentent de réaliser ses propres intérêts en Tunisie.

“Il suffit qu’un ambassadeur d’un pays étranger en Tunisie suit une ou deux plénières de l’ARP pour qu’il connaisse les alliés et les rivaux de son pays”, a-t-il noté.

L’absence d’un discours politique ainsi que les débats stériles relatifs aux différences idéologiques des partis politiques, constituent, selon l’invité de l’émission Le Grand Express, l’un des problèmes majeurs de l’heure, à défaut de solidarité gouvernementale et de son influence sur le bon fonctionnement des institutions de l’Etat.

Il a également évoqué le limogeage de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Washington aux Etats-Unis, Najmeddine Lakhal, considérant que ce dernier est l’un des diplomates les plus qualifiés au sein du ministère des affaires étrangères, ayant passé 4 ans en Inde avant d’être nommé aux Etats-Unis.