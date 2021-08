Abdellatif Hannachi : Les décisions de Kais Saied sont quelque peu populistes

L’analyste politique et professeur de l’histoire contemporaine, Abdellatif Hannachi a déclaré aujourd’hui, samedi 14 août 2021, lors de son passage dans l’émission Géo-Express, que le processus démocratique en Tunisie est marqué par un flou quasi total, à défaut d’une vision et d’un programme clairs.

“Faire marche arrière est un suicide politique”, a-t-affirmé avant d’ajouter que président de la République, Kais Saied, ne peut rien accomplir, à défaut de propositions et d’initiatives de la part des intervenants sur la scène politique et des organisations nationales.

Par ailleurs, le dialogue avec ces parties pourrait être une bonne voie pour pouvoir avancer et surmonter la crise actuelle. Il en est de même pour les pays étrangers qui pourraient être d’une grande aide pour la Tunisie.

L’invité de l’émission Géo-Express a souligné que les mesures exceptionnelles du 25 juillet 2021 sont “populistes”, et que les difficultés que vit la Tunisie sont assez complexes et remontent à plus de dix ans.

Plusieurs affaires datent de 2011. Il n’est pas assez aisé pour la justice de les examiner tous en raison de leur complexité. D’ailleurs, les décisions qui seront rendues dans ces affaires vont changer le paysage politique.

Abdellatif Hannachi a indiqué que le président de la République Kais Saied, est en train de choisir des personnalités qui lui seront d’une aide. Il reste que de nombreuses personnalités ont refusé de l’aider et d’être dans son camp pour des raisons subjectives et aussi objectives.

“La situation est délicate et nous espérons trouver des solutions de sortie de crise le plus rapidement possible”, a-t-il estimé.