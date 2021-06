Abdellatif Mekki appelle à décréter un confinement général de deux semaines

L’ancien ministre de la Santé, Abdellatif Mekki a appelé, aujourd’hui 28 juin 2021, à décréter un confinement général pour une durée de deux semaines, afin de réduire considérablement la propagation du Coronavirus, suivi d’une période de confinement orienté au cours de laquelle des mesures de prévention individuelles et collectives seront strictement appliquées.

Dans une publication postée sur sa page Facebook, il a souligné qu’il faut reconsidérer le comité scientifique, le reconstituer sur des bases logiques, et lui donner tout son rôle dans la conduite scientifique de la bataille, appelant à décréter trois jours de deuil national pour toutes les vies perdues à cause du Covid-19.

Abdellatif Mekki a également souligné la nécessité de reconstituer une salle des opérations centrale à L’Aouina à incluant tous les ministères concernés et des chambres régionales et locales, sa mission sera principalement de mettre en œuvre la loi et les procédures de prévention et d’intervention immédiate afin de faire respecter la loi, et d’aider à sécuriser la distribution de l’aide sociale, des interventions de santé et des traitements de terrain dans le cadre des crises ou des situations difficiles qui se présentent.