Abdellatif Mekki : Rached Ghannouchi ne s’attache pas à la présidence du Parlement et le Mouvement Ennahdha peut trouver un terrain d’entente avec Kais Saied

Le dirigeant du Mouvement Ennahdha, et ancien ministre de la santé publique, Abdellatif Mekki a déclaré aujourd’hui, lundi 9 août 2021, au micro de la radio Express Fm, qu’on ne peut pas imaginer un responsable parfait. A chacun ses qualités, à chacun ses défauts. Ce qui était, d’après ses dires, le cas des gouvernements de Fakhfekh et de Méchichi, soulignant qu’une partie des dirigeants du Mouvement Ennahdha ont appelé au changement du chef et des membres de l’ancien gouvernement.

Il a fait savoir qu’il avait toujours critiqué la gestion de la crise sanitaire par l’ancien gouvernement. En effet, la responsabilité n’incombe pas à l’ancien ministre de la santé, Faouzi Mehdi, considérant que “ réussir à faire face à la première vague de la pandémie n’est pas le succès de Abdellatif Mekki, c’était l’aboutissement d’un effort collectif déployé par tous les membres du gouvernement”.

Compte tenu de la réussite de la campagne de vaccination massive, l’invité de l’émission Le grand Express a indiqué qu’il est possible de vacciner 100 mille tunisiens par jour. Selon lui, cela était impossible au cous de ces derniers mois en raison de la pénurie des vaccins. Ce qui n’est plus le cas maintenant. Encore faut-il noter, que ce problème n’est pas Tunisie, puisque tous les pays du tiers monde en souffre.

L’ancien ministre de la santé a salué, dans ce contexte, le président de la République, Kais Saied, qui s’est penché sur la procuration des vaccins, considérant que la situation pandémique chaotique du pays a incité les pays étrangers à aider la Tunisie, ayant enregistré un taux de mortalité alarmant à l’échelle mondiale.

Evoquant l’idée de l’immunité de troupeau ou encore l’immunité de groupe, Abdellatif Mekki a exprimé son refus de cette idée qu’il qualifie d’immorale, précisant qu’elle n’a pas été évoquée.

Dans un autre contexte, Abdellatif Mekki a nié que le Mouvement Ennahdha ait conclu un contrat de lobbying par la voie de sa diaspora et l’étranger. Il a, par ailleurs, démenti toute relation de son parti avec une quelconque Mme Smith, dont le nom figurait dans le contrat de lobbying publié par le ministère américain de la justice.

Et d’ajouter que l’affaire est aujourd’hui soumise à la justice tunisienne, et qu’il appartient au Mouvement Ennahdha de saisir la justice afin de purger sa réputation et poursuivre ceux qui ont agi en son nom.

Sur un autre plan, Abdellatif Mekki a indiqué que le Mouvement Ennahdha a sollicité le président de la République, Kais Saied, dans l’affaire récente de surveillance du téléphone de Rached Ghannouchi via le logiciel espion Pegasus du groupe NSO. Le président de la République est responsable de la sécurité de tous les tunisiens, c’est à cet effet que le Mouvement Ennahdha s’est adressé à Kais Saied en dépit des tensions entre eux.

L’invité du programme Le Grand Express a confirmé l’existence de certaines dissensions au sein du Mouvement Ennahdha concernant la mise en place des politiques et de la prise des décisions, espérant que ces désaccords et ces tensions seront dissipés lors du prochain congrès d’Ennahdha.

Revenant sur la question du gel des activités du Parlement, Abdellatif Mekki a appelé à la reprise desdites activités avec la rectification des erreurs commises, notant que Ghannouchi est prêt à lâcher la présidence du Parlement

Et de poursuivre qu’il soutient les principes de gouvernance ainsi que l’honnêteté de Kais Saied et qu’il est possible de trouver un terrain d’entente avec lui.