L’ancien ministre de la santé, Abdellatif Mekki, a déclaré lors de sa présence dans l’émission Le Grand Express, ce jeudi 1 juillet 2021, qu’un confinement général de 2 semaines peut considérablement atténuer le taux de contamination. Selon lui, cette décision sera prise tôt ou tard par le gouvernement.

Il a souligné que le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus doit être restructuré et réorganisé pour que ses décisions soient plus contraignantes et réalisables. L’ancien ministre de la santé a relevé dans ce sens qu’il n’est plus question de faire le choix entre l’économique et le sanitaire étant donné que le sauvetage des vies prévaut sur le volet économique.

L’invité de l’émission Le Grand Expresso a fait savoir qu’il faut faire en sorte que mille millions de dinars soient dédiés pour amortir les suites du confinement et pour l’acquisition des équipements médicaux.

“La crise politique accrue qui plane depuis des mois s’est répercutée sur la situation sanitaire, voire sur la psychologie des citoyens”, a-t-il affirmé.

L’Etat tunisien est, selon ses dires, en miettes. Le mouvement Ennahdha a été obligé au départ de soutenir le gouvernement de Hichem Méchichi. Actuellement, le dialogue est la seule solution de sortie de crise selon Abdelatif Makki, vu que l’organisation d’un référendum populaire ne semble pas une solution réalisable et réaliste pour.