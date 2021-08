Le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Ezzar, a regretté que le secteur agricole en Tunisie ait été, depuis plusieurs années, marginalisé à cause de l’absence d’une volonté politique visant à promouvoir et développer ce secteur. Ce qui a mis en péril, d’après lui, la sûreté, voire la souveraineté alimentaire.

Il a souligné, lors de sa présence dans l’émission Expresso, que l’agriculture est un secteur à forte employabilité pour les jeunes malgré la réticence de ces derniers. Cela s’explique, en ces termes, par le fait que l’agriculteur en Tunisie est de plus en plus confronté à des difficultés et des crises financières pour diverses raisons, ce qui est de nature à démotiver les jeunes.

Il a noté à cet égard, que 60% des agriculteurs sont âgés de plus de 50 ans. “La majorité des agriculteurs sont des retraités sinon des personnes qui étaient contraintes d’y travailler”, a-t-il regretté.

En effet, la promotion de ce secteur vital passe par la rationalisation de la gestion agricole, la modernisation de ce secteur pour qu’il ne soit plus déficitaire. Pour ce faire, il faut améliorer la productivité, réduire les coûts et œuvrer pour attirer les jeunes.

Dans le même contexte, il a souligné que les zones marginalisées sont pour la plupart des régions agricoles par excellence. Par ailleurs, l’agriculture ne peut plus couvrir les besoins des travailleurs de ce secteur, ce qui a empiré la situation dans ces régions.

“Nous avons soutenu les mesures exceptionnelles mises en oeuvre par le président Saied en attendant la régularisation de la situation”, a assuré Abdelmajid Ezzar, signalant que le fait que l’absence d’un ministre à la tête du ministère de l’agriculture pourrait perturber le démarrage de la saison agricole qu’il faut y penser dès maintenant et non pas pendant la période de la récolte.

Sur un autre plan, il a évoqué le dossier de corruption lié à l’augmentation des prix du fourrage. Une augmentation qui a directement touché les prix des volailles et des viandes rouges.

Il est à noter que l’UTAP a fait savoir, dans un communiqué rendu public, que les ministères de l’agriculture et du commerce assument la responsabilité des conséquences affreuses de la pénurie de fourrage et des dépassements commis lors de sa distribution, engendrant une hausse des prix de fourrage, qui s’est triplé dans certains cas, à cause du laxisme des organes de contrôle desdits ministères. Il en est de même pour les prix des engrais, selon le même communiqué, appelant à la mise en place d’une politique de prix et à faire face aux lobbies et à la spéculation dans ce secteur.