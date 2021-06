Le Parti destourien libre (PDL) a organisé, ce samedi 19 juin 2021, un rassemblement protestataire devant le théâtre municipal de Tunis, pour dénoncer les injustices dont il est victime.

Selon Abir Moussi, il est inéquitable de traiter ainsi un parti qui a émancipé, libéré la Tunisie et a contribué dans le processus de son développement tout au long de la deuxième moitié du siècle précédent. « Et le voici en train de souffrir le martyre après la révolution dans un Etat au bord du gouffre, piloté par des institutions en miettes”.

Evoquant le dialogue national, elle a indiqué qu’il ne mènera nulle part, étant donné qu’il n’est que la continuité du système actuel et ne vise que le maintien du gouvernement et du parti Ennahdha au pouvoir, en faisant allusion au plan “criminel” et au complot qui se prépare par Rached Ghannouchi à travers le gouvernement.

Elle a dénoncé de surcroît la situation épidémiologique à Kairouan, en signalant que l’Etat n’a fourni aucun effort pour inciter les citoyens à s’inscrire sur Evax.

Dans un autre contexte, Abir Moussi a considéré que les institutions médiatiques tunisiennes ont été instrumentalisées par le Mouvement Ennahdha.

A ce sujet, elle a indiqué que son parti est la victime d’une discrimination flagrante et ce en relation avec sa présence médiatique, par rapport à d’autres partis.

Elle a ajouté que des enquêtes seront ouvertes concernant le financement des institutions médiatiques, en rappelant qu’elle n’en a plus besoin dès lors que la page de son parti sur facebook “est la première en Tunisie”.

Rappelons que la présidence du gouvernement a décidé de poursuivre Abir Moussi et les députés de son bloc parlementaire en justice et ce à l’issue de son interruption de la plénière du lundi 14 juin 2021 dédiée à l’audition de la ministre de l’enseignement supérieur et du ministre des affaires sociales.