Achraf Ayedi : Une feuille de route doit être fixée pour sauver l’économie nationale

L’expert économique, Achraf Ayedi, a affirmé aujourd’hui, mercredi 28 juillet 2021, que le pays traverse une crise politique et sanitaire sans précédent et que les mesures adoptées par le président de la République, Kais Saied, ont été prises à l’issue du dysfonctionnement des institutions de l’Etat à cause des tiraillements politiques.

Lors de son passage dans l’émission Expresso, l’expert économique a indiqué que ces mesures n’ont pas porté atteinte aux droits et aux libertés, évoquant dans ce contexte les positions impartiales et objectives exprimées par les pays voisins et amis de la Tunisie.

L’invité du programme Expresso a révélé que la situation financière est de plus en plus inquiétante, appelant à présenter une feuille de route de ces 30 jours, ainsi que les mois à venir pour éviter la dégradation de l’économie nationale, déjà sinistrée.

Et d’ajouter que la légitimité électorale n’accorde pas au président de la République une large marge de liberté, et que chaque responsable politique doit prouver son aptitude à assumer ses décisions et ses choix pour être à la hauteur des attentes et de la confiance du peuple.

L’expert Achraf Ayadi, a mis également l’accent sur la nécessité de fixer un objectif social et une vision claire pour l’avenir du pays, et de convenir plus tard sur les politiques susceptibles de concrétiser ces objectifs, et ce, sur tous les plans.

Sur un autre plan, il a ajouté que les acteurs sur la scène politique sont incapables de repenser l’avenir de la Tunisie, étant une génération de politiciens coincée dans d’interminables querelles politiques depuis les années 80 et 90 et qui n’a plus rien à donner au pays…