Adel Abidi : Hichem Méchichi s’est volontairement rendu à l’INLUCC

Le conseiller juridique de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Adel Abidi, a déclaré que 37 catégories sont concernés par la déclaration des biens, et qu’il incombe à celui qui assume les fonctions de chef du gouvernement de déclarer ses biens tels que prévus par la loi, et ce, conformément à l’article 11 de la Constitution. Cette déclaration doit être faite chaque 3 ans et à la fin de de l’exercice de ses fonctions.

Adel Abidi a précisé aujourd’hui, jeudi 5 août 2021, lors de son passage dans l’émission Le Grand Express, que le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, s’est volontairement déplacé à l’INCLUCC pour la déclaration de ses biens, respectant ainsi le délai de 60 jours prévu par la loi.

Dans un autre contexte, il a souligné qu’il y a plusieurs dossiers de corruption qui ont été transmis aux tribunaux, dont notamment des affaires impliquant des hauts responsables et des ministres qu’il ne peut pas divulguer par respect en vertu de l’obligation de discrétion. « Des dossiers relatifs à des situations de conflit d’intérêt figurent parmi ces affaires soumises à la justice, dont notamment des affaires impliquant des représentants du peuple », a spécifié le conseiller juridique de l’INLUCC.

L’invité de l’émission Le Grand Express a fait savoir que l’INLUCC examine obligatoirement les déclarations qui lui ont été présenté, ajoutant qu’il est temps de promulguer une loi permettant à l’instance de publier les déclarations de biens des hauts responsables de l’Etat pour qu’elles soient accessibles au public.

Il est à rappeler que L’Instance nationale de lutte contre la corruption a annoncé aujourd’hui, jeudi 5 août 2021, dans bref un communiqué publié sur sa page officielle sur Facebook, que l’ancien chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a procédé à la déclaration de son patrimoine, et ce, conformément à la loi n°46-2018 du 1er août 2018, relative à la déclaration des biens et des intérêts, à la lutte contre l’enrichissement illicite et au conflits des intérêts.