Adel Grar: Carthage Cement envisage de réaliser 50 MDT de bénéfices et sera cédée avec un programme de développement

Adel Grar, directeur général d’Al-Karama Holding, a confirmé aujourd’hui, 23 mars 2021, concernant la vente de Carthage Cement, que son capital est de 343 millions de dinars, sachant que le prix de marché est de 2 dinars, alors qu’il a été de 1,200 dinars, ce qui a contribué à l’augmentation des gains des nouveaux investisseurs ont gagné. Il a ajouté: “Le prix n’a pas augmenté par hasard, Carthage Cement a promis d’atteindre 3 fois son résultat d’exploitation et ce, malgré la pandémie de Coronavirus.”

Et de poursuivre: « Il y a 14 dossiers ouverts dans le cadre de l’opération de cession et nous ne savons pas quand ils seront fermés.” Adel Grar a souligné que le résultat de l’exploitation du brut est passé à 101 millions de dinars contre 30 millions de dinars en 2018, et en 2021 l’activité se poursuit selon le même schéma, indiquant: “Carthage Cement, le leader du secteur, détient actuellement une part de marché de près de 24%, réalisant des bénéfices d’environ 19 millions de dinars. Il est également prévu que les bénéfices atteignent les 50 millions de dinars cette année.”

Adel Grar a expliqué qu’Al Karama Holding avait un programme de développement pour l’entreprise, même si elle est dans une étape de cession, elle sera vendue avec un programme. Et d’ajouter que les prix du ciment se sont améliorés en Tunisie, disant: “Quand nous exportons, nous ne gagnons pas forcément parce que nous ne contrôlons pas le prix du marché mondial. Parce que le prix de l’énergie a augmenté, nous ajustons le prix du ciment à la hausse du prix de l’énergie.”

Concernant l’ouverture des offres de vente de l’entreprise, Adel Grar a indiqué que ce sera au cours de la dernière semaine du mois de mai, et il y a 5 investisseurs qui suivent la situation de l’entreprise, de même qu’il y a des rencontres périodiques qui se tiennent et des centaines de personnes qui travaillent sur ce dossier, considérant que le nombre d’offres est important.

Au sujet de la société Alfa Ford, Adel Grar a dit: “Une proposition financière nous est parvenue et nous avons relevé les licences, sachant que le processus sera clos et la propriété sera transférée dans les semaines à venir pour une valeur de 57,75 millions de dinars.”

Nadya Bchir