Adel Grar: Les procédures de cession de radio Shems FM prendront un mois jusqu’au transfert de propriété

Le directeur général d’Al Karama Holding, Adel Grar a déclaré, sur les ondes de radio Express FM, mercredi 23 juin 2021, que la renonciation aux participations de l’État au capital de Radio Shems FM a été faite après qu’une offre financière en deux phases ait été soumise par le groupe « Maxula Gestion », qui a obtenu l’approbation du comité de cession, puis l’a activé et a signé le contrat de vente en début de semaine.

Adel Grar, a expliqué en outre que le contrat de cession est lié à plusieurs conditions, notamment des autorisations administratives et des opérations en capital, et le transfert de propriété devra avoir lieu ultérieurement. Et d’ajouter que le processus de cession se déroule toujours en 3 étapes, qui consiste à soumettre l’offre et l’approbation, puis la signature du contrat de vente, et enfin le processus de transfert de propriété.

L’invité d’Ecomag a ajouté que le reste des procédures est en cours de finalisation afin d’obtenir l’autorisation de la HAICA, ainsi que pour achever le processus de levée de capital. S’y ajoute l’étape d’entamer des négociations pour rééchelonner une partie des dettes, qui s’élève à 4,2 millions de dinars dont l’investisseur a pris en charge. Adel Grar a expliqué que l’investisseur a exigé que la dette soit rééchelonné sur une période de 10 ans.

Le directeur général d’Al Karam Holding a confirmé que toutes ces procédures pourraient prendre un mois, jusqu’à ce que la propriété soit officiellement transférée au groupe « Maxula Gestion », l’administrateur officiel de la radio.

Il a également indiqué que les dettes totales de Radio Shems FM s’élèvent à 9 millions de dinars, dont la plupart sont des dettes fiscales réparties entre les cotisations à la Caisse de sécurité sociale et les redevances à l’Office national de transmission télévisuelle et radiophonique.