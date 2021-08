Adel Hentati : Les commissions régionales de lutte contre les catastrophes naturelles doivent rester en réunion permanente pour prévenir les inondations

Adel Hentati, expert en environnement et développement durable, a expliqué que la hausse de la température est due au réchauffement climatique, qui est à l’origine des inondations inhabituelles à l’automne, de la sécheresse, des incendies récents ayant réduit en cendre des centaines d’hectares de forêts en Grèce, en Turquie, en Algérie et en Tunisie , et des pluies diluviennes.

L’expert en environnement et développement durable a mis l’accent ce matin du 11 août 2021, lors de son passage dans l’émission Expresso, sur la nécessité de mettre en place de nouvelles stratégies régissant l’approvisionnement en eau des précipitations pendant les saisons les plus pluvieuses, pour une bonne distribution et exploitation de ces réserves afin d’assurer la durabilité de la production agricole.

Dans le même contexte, il a démontré que les changements climatiques caractérisant le monde de nos jours, sont de plus en plus imprévisibles et complique la tâche des observatoires météorologiques dans la mesure où d’éventuelles masses d’air froid peuvent évacuer le dôme de chaleur qui plane sur la méditerranée depuis des semaines.

Et de poursuivre que les commissions régionales de lutte contre les catastrophes naturelles doivent rester en réunion permanente pour préparer un plan d’intervention et faire face aux éventuelles inondations susceptibles de frapper le pays suite à cette étouffante vague de chaleur.