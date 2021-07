Adel Karoui : Le tourisme de masse est peu rentable et il faut améliorer la qualité des services touristiques en Tunisie

Adel Karoui, consultant auprès de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a déclaré aujourd’hui, jeudi 22 juillet 2021, au micro de la radio Express Fm, que le secteur du tourisme est l’un des piliers de l’économie nationale et devra faire l’objet d’une réforme substantielle à travers le changement des grandes orientations de ce secteur en Tunisie.

Ces changements passent selon l’invité de l’émission Expresso, par l’adoption de nouvelles visions tournées vers l’amélioration de la qualité des services touristiques, étant donné que le tourisme de masse a fait son temps et que la clientèle est de plus en plus tournée vers le tourisme écologique et culturel.

De ce fait, il est indispensable, selon Adel Karoui, de mettre en place une stratégie touristique et la valorisation du patrimoine de certaines régions pour promouvoir le tourisme et lui permettre de rebondir et d’aller de l’avant, et ce, notamment dans le sud tunisien et les régions de l’intérieur, étant archéologiquement et culturellement assez riches.

Le consultant près de l’OIM a souligné que la création de nouveaux canaux de communication avec les tunisiens résidents à l’étranger sera de nature à renforcer les rapports entre eux et à leur permettre d’investir en Tunisie et de participer dans le développement de l’économie nationale.

Rappelons que Zied Habib, directeur de la promotion publique à l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), a indiqué, ce jeudi 22 juillet 2021, lors de son intervention dans l’émission Expresso dédiée à la diaspora tunisienne en Italie, que l’initiative « Up Tunisia », a pour objectif d’inciter les compétences tunisiennes à investir en tunisie et de renforcer leur capacité à influencer le marché tunisien, notant que même s’il prendra fin en septembre, il faut maintenir le contact avec la diaspora tunisienne à l’étranger.

Il a déclaré que de nombreuses rencontres avaient eu lieu avec des compétences tunisiennes à l’étranger, signalant que lesdites rencontres ont été fructueuses et qu’elles ont donné lieu à de nombreuses propositions pour la promotion de certains secteurs comme les nouvelles technologies et le tourisme dans le cadre du programme UP Tunisia.