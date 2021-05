Adnan Ben Halima: La vitesse de la connexion Internet fixe en Tunisie est encore lente et freine la transformation digitale

Adnan Ben Halima, vice-président en charge des relations publiques chez Huawei pour l’Afrique du Nord, a confirmé, au micro de radio Express FM, jeudi 20 mai 2021, que la digitalisation est le meilleur moyen de lutter contre la crise sanitaire et empêcher la propagation de l’épidémie, car elle donne la possibilité de prendre des distances physiques et de sécuriser les services de base, personnels et professionnels.

Intervenu dans le cadre de la programmation spéciale proposée par Express FM sur le thème de la transformation digitale, il a évoqué tout ce que la numérisation offre en termes de possibilité de travail à distance, communication et coordination. Le vice-président chargé des relations publiques chez Huawei pour l’Afrique du Nord a ajouté que la tendance à la digitalisation est mise sur la table depuis un certain temps, mais la crise de Coronavirus lui a donné un coup de pouce en raison du réel besoin de numérisation pendant cette période, pour empêcher de nouvelles flambées de l’épidémie.

Adnan Ben Halima a estimé que s’appuyer sur l’intelligence artificielle et poursuivre cette approche passait par une coopération entre les secteurs public et privé. Il a ajouté que la transformation digitale est principalement liée à l’infrastructure afin de l’établir et a estimé de même que cette dernière s’est améliorée en Tunisie et est considérée comme bonne par rapport à tous les pays de la région en termes de services via téléphone mobile.

D’autre part, l’invité d’Expresso a souligné que la pénurie enregistrée en Tunisie comprend des services Internet stables dans les bureaux et à domicile, car le flux de l’Internet fixe est encore lent en Tunisie, et il est nécessaire de continuer à travailler en vue de surmonter ce problème.

Nadya Bchir