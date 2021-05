Lors de son intervention dans l’émission Club Express, vendredi 21 mai 2021, le président du Centre des études stratégiques sur le Maghreb Arabe (CESMA), Mr Adnen Manser a considéré que, la réponse du Président de la République Kais Saied aux questions liées à la politique intérieure du pays dans une interview accordée à un média étranger à l’occasion de sa participation au Sommet de Paris sur le financement des économies africaines, est assez inappropriée et porte atteinte à l’image de la Tunisie.

Selon Manser, rien n’échappe aux médias dans notre époque. Cela étant, Kais Saied n’aurait pas dû adopter un discours négatif, voire pessimiste en évoquant la crise politique. D’ailleurs, il semble que le Président de la République a souvent mêlé, sa liberté d’expression étant un simple citoyen d’un côté, et sa qualité de Président de la République d’un autre côté.

« Du coup, cette confusion redondante est devenue la norme.Évidemment, cela s’explique par le fait qu’il est fortement impliqué dans cette bataille et ne peut pas toujours faire preuve d’objectivité ou ne pas prendre les choses personnellement. Ce qui est loin d’être salué, a fortiori, lorsqu’il s’exprime devant un média étranger ».

L’invité de Club Express a par ailleurs expliqué que, les propos du locataire de Carthage semblent parfois improvisés. soulignant que cet incident n’est pas isolé. « En effet, il n’y a plus de porte-parole de la présidence. Un poste clé qui aurait pu bâtir un pont entre l’institution de la présidence et les médias par exemple. Il est donc clair que le Président de la République s’est emparé de l’institution de la présidence alors qu’il aurait dû déléguer certaines tâches moins cruciales, à un porte-parole, ou à son cabinet d’une manière générale, pour qu’il se concentre sur d’autres dossiers et d’autres problèmes beaucoup plus importants ».

Le président du Centre des études stratégiques sur le Maghreb Arabe (CESMA) a en outre déclaré, « Nous payons tous le prix de la rupture de dialogue entre les trois présidences. Malheureusement, Kais Saied ne semble pas assez ouvert au dialogue, qui mettra fin au blocage politique ». Ajoutant que « Le gouvernement de Mechichi, pour sa part, agit comme un gouvernement transitoire en l’absence de toute stratégie solide ou de visibilité ».

Selon lui, le maintien du statu quo convient au Chef du gouvernement du moment où il quittera son poste une fois la rivalité entre la présidence de la République et la présidence du Parlement prendra fin. A vrai dire, le gouvernement de Mechichi ne s’en sortira pas indemne.