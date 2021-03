Afif Chelbi: Le FMI est co-responsable de la crise en Tunisie à cause de ses faux diagnostics

L’ancien ministre de l’Industrie et de la Technologie, Afif Chelbi a indiqué, lors de son passage sur les ondes de radio Express FM, jeudi 11 mars 2021, que parmi les causes de l’actuelle crise économique, figurent les faux diagnostics ainsi que les fausses pistes. “Je dirai qu’au cours des dix dernières années, aussi bien l’Etat que le FMI partagent les erreurs de diagnostic. Aussi, l’on est en droit de se demander pourquoi les grandes réformes n’ont pas été mises en place? Peut-être que la conception de celles-ci est fausse” a expliqué Afif Chelbi.

A titre d’exemple, l’ancien ministre a cité la problématique des entreprises publiques. Le diagnostic suppose que l’un des problèmes majeurs de ces dernières est relatif à la lourdeur des procédures administratives. “Or, c’est complètement faux! Cela ne veut pas dire que la bureaucratie n’existe pas dans ces entreprises, mais, si je dois illustrer à travers un exemple concret, je citerai celui de la Compagnie de Phosphate de Gafsa. En effet, avant 2011, elle fournissait à l’État des dividendes de 1000 millions de dinars par an. Aujourd’hui, la CPG perd des centaines de millions de dinars” rétorque Afif Chelbi.

Dans le même propos, l’ancien ministre s’est interrogé:” Est-ce que le problème de la CPG est lié à la configuration de ses procédures, où est-ce en raison de la multiplication de son effectif ainsi que des nombreux sit-in tenus tout au long des dernières années?” Et d’ajouter qu’il est question d’un tsunami qui a frappé les entreprises publiques et qui n’a rien à avoir avec la bureaucratie et les procédures administratives. Partant d’un faux constat et diagnostic, les réformes ne seront donc pas appropriées.

Afif Chelbi a expliqué de même, que la situation actuelle est catastrophique et ne reste qu’un pas pour atteindre l’enfer! Il a alerté sur le fait que la Tunisie n’est pas loin du scénario libanais et grec. “Il n’y a pas de doute que nous nous en approchons de manière dangereuse! » Selon l’invité d’Ecomag, il existe deux types de solutions: la solution douce, et la solution brutale. “D’après moi, si nous souhaitons nous orienter vers la solution douce, nous devons améliorer les conditions de négociation avec le FMI et les Institutions internationales. D’ailleurs, je lance un appel aux experts du FMI à être plus modestes dans leur propre critique car il est co-responsable de la crise en Tunisie à travers les faux diagnostics et les fausses pistes suivies” a déclaré Afif Chelbi.

Nadya Bchir