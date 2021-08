Ahlem Gzara : Les chiffres enregistrés à l’occasion de la deuxième journée portes-ouvertes de vaccination sont satisfaisants malgré la faiblesse du taux de participation des jeunes dans certaines régions

Ahlem Gzara, la directrice des soins de santé de base et membre de la commission de vaccination a indiqué que le nombre total des tunisiens ayant reçu la première dose de vaccin, dans le cadre de la deuxième journée nationale de vaccination contre le coronavirus est près de 595 mille personnes. Ces chiffres sont satisfaisants, et ce, malgré la faiblesse du taux de participation des jeunes dans certaines régions.

Elle a affirmé, ce lundi 16 août 2021, lors de son intervention dans l’émission Expresso, que seules les personnes ayant déjà reçu un sms ont été concernées par la deuxième journée de vaccination massive hier, dimanche 15 août 2021, soulignant que le taux enregistré est quelque peu faible pour cette tranche d’âge.

S’agissant de la disproportionnalité entre les régions quant au taux de vaccination, Dr Gzara a dit qu’une enquête sera ouverte à cet effet, notant que que plusieurs personnes invitées à recevoir la deuxième dose de vaccin se sont absentées.

La membre de la commission de vaccination a noté que 405 centres de vaccination ont été ouverts à l’occasion de la deuxième journée de vaccination massive.

Le rythme de vaccination a été assez lent, selon l’invitée de l’émission Expresso, et ce en raison du manque des quantités de vaccins. Ce qui n’est plus le cas après la disponibilité des vaccins et la participation des pharmacies et des médecins du secteur privé à la campagne nationale de vaccination, à côté des campagnes mobiles de vaccination.

Concernant les élèves âgés entre 12 et 17 ans, Dr Gzara, a fait savoir qu’une stratégie sera mise en place, une fois la vaccination de cette tranche d’âge décidée.

Notons que le ministère de la santé a annoncé que 594141 personnes ont été vaccinées au cours de la deuxième journée de vaccination intensive hier, dimanche 15 août 2021 dans 405 centres de vaccination dans 405 centres de vaccination, ciblant les personnes âgées entre 18 et 39 ans.