Ahmed Karam : Il faut permettre aux tunisiens d’ouvrir des comptes en devises

Le membre du bureau exécutif de l’IACE, Ahmed Karam, a mis l’accent sur la nécessité de procéder à la restructuration des entreprises publiques et à une réforme fiscale pour sauver l’économie du pays.

Il a révélé, lors de son passage dans l’émission Expresso, ce vendredi 9 juillet 2021, que la BCT n’est plus à même de combler le déficit budgétaire sachant que le financement de l’Etat a atteint 20.9% du budget de la Banque centrale contre 4% en 2010. Il a aussi ajouté que 10.7% des ressources des banques profitent à l’Etat ce qui a engendré une inflation démesurée.

Le recours à l’emprunts extérieur et au financement du budget n’est plus envisageablesd’après le membre du bureau exécutif de l’IACE. Selon ses dires, il faut procéder à des réformes catégoriques et radicales de fond en comble, et ce à côté des autres réformes en cours.

Par ailleurs, il a noté que la liquidité existe, entre autres, sous forme de billets de banque d’une valeur de 16.5 milliards de dinars, qui ne passent pas par les des établissements bancaires, appelant à cet effet, l’Etat à faire bénéficier ceux qui réintègrent cette liquidité dans le circuit bancaire, d’une exemption fiscale.

Dans le même sens, il a souligné qu’il est temps de permettre aux étrangers d’ouvrir des comptes bancaires en devises et leur accorder des avantages fiscaux, ajoutant qu’il serait bénéfique pour l’économie nationale d’inciter la diaspora tunisienne à ouvrir des comptes bancaires en Tunisie.