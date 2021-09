L’ancien ministre des affaires étrangères, Ahmed Ounaies, s’est exprimé aujourd’hui, lundi 6 septembre 2021, lors de son passage dans l’émission Expresso, sur la dernière visite de la délégation du Congrès américain en Tunisie, affirmant que le président de la République, Kais Saied, a tenu à exprimer son refus de l’ingérence américaine en Tunisie.

Il a souligné dans ce cadre, que la reprise des activités du Parlement n’a pas été imposée par les Etats-Unis, comme condition pour la facilitation de l’accès de la Tunisie aux aides et financements par les bailleurs de fonds internationaux, indiquant que la position américaine n’a pas vraisemblablement beaucoup changé : La Tunisie passe par une crise politique et institutionnelle sans précédent et cette crise ne peut être surmontée qu’en préconisant les valeurs et principes démocratiques.

En effet, la coopération entre l’institution parlementaire et le pouvoir exécutif est indispensable, selon l’administration américaine.

Selon Ounaies, il semble que la délégation américaine ne soutient pas exclusivement le mouvement Ennahdha et semble prête à collaborer avec n’importe quel parti politique.

Rappelons que le président Saied, a reçu samedi 4 septembre 2021, au Palais de Carthage, une délégation du Congrès américain, composée notamment des sénateurs Chris Murphy et Jon Ossoff