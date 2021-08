Ahmed Ounaies, ancien diplomate, a déclaré aujourd’hui, vendredi 26 août 2021, au micro de radio Express Fm, que la visite d’une délégation ministérielle libyenne de haut niveau en Tunisie suite aux récentes accusation de la Libye par certaines parties étrangères et libyenne, d’être impliquée dans le projet d’assassinat du président Saied, vise à dissiper les doutes sur les menaces sécuritaires à l’issue des déclarations mitigées d’un député libyen.

Ounaies a considéré, lors de son passage dans le programme Expresso, que cette initiative libyenne est à la fois audacieuse, constructive et bilatérale, et reflète l’envergure de la confiance entre les deux peuples et les deux pays voisins.

Il a, par ailleurs, souligné que les rapports historiques et commerciaux entre les deux pays sont assez vivaces et ne peuvent pas être rompus, sachant que certaines parties ont fait l’objet de ces accusations et non pas le gouvernement libyen. Cette visite s’inscrit ainsi dans ce contexte afin de dissiper officiellement et directement ces malentendus.

L’ancien diplomate Ahmed Ounaies a mis l’accent, de surcroît, sur la nécessité de renforcer les rapports entre les deux pays et la crise conjoncturelle a été surmontée.

L’invité de l’émission Expresso a signalé que la Tunisie est consciente que la préservation et le renforcement de ces rapports entre les deux pays revêtent une importance vitale pour la prospérité et la stabilité des deux voisins.

Concernant la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie, Ounaies a mis l’accent sur la gravité de cette décision qui dépasse la Tunisie, et la Mauritanie, qui se sont abritées dans le silence, saluant la position diplomatique libyenne appelant les pays du Grand Maghreb de se réunir afin de trouver des solutions à cette crise mettant en cause les rapports historiques entre ces pays.

Il a regretté la position tunisienne, probablement justifiée par une certaine hégémonie de l’Algérie, appelant la diplomatie tunisienne à clarifier sa position et à exprimer son refus de la rupture des rapports diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc.