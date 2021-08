Ahmed Sebri : Une commission mixte sera créée pour fixer les catégories d’élèves concernés par la vaccination

Ahmed Sebri, directeur général du ministère de l’éducation, a déclaré, ce mercredi 4 août 2021, au micro de la radio Express Fm, qu’une commission mixte entre le ministère de l’éducation et le ministère de la santé sera créée pour fixer les catégories des élèves concernés par la vaccination, indiquant que la priorité sera donnée aux élèves atteints de maladies chroniques pour les protéger contre le coronavirus.

Lors de son passage dans le programme Le Grand Express a ajouté que les préparatifs pour la rentrée scolaire et universitaire vont bon train depuis le mois de janvier dont notamment la vaccination des cadres et du personnel éducatif, notant que de nombreuses personnes relevant du secteur éducatif ont été vaccinées à l’occasion de la campagne de vaccination organisée, en concomitance avec les examens nationaux, et seront vaccinées à l’occasion de la journée portes-ouvertes de vaccination anti covid-19, ce dimanche 8 août 2021.

Et de poursuivre que la possibilité de reporter la rentrée scolaire n’a pas été, jusqu’à présent, posée dans le cadre des réunions périodiques organisées entre les différentes parties intervenantes.

Rappelons que le ministre de l’éducation, Fathi Ouslati, a annoncé hier, mardi 3 août 2021, que la vaccination des élèves âgés de plus de 18 ans va bientôt démarrer. Autrement dit, les candidats au baccalauréat seront concernés par cette campagne, à côté des élèves atteints de maladies chroniques.

Dans le même contexte, le président de la commission de vaccination, Hechmi Louzir, a fait savoir ce matin du 4 août 2021, lors de son passage dans l’émission Expresso, que les étudiants tunisiens ont été hier appelés à se faire vacciner, avec le vaccin Johnson & Johnson avant de rejoindre le banc de leurs universités à l’étranger. soulignant que les personnes âgées de moins de 18 ans recevront des doses du vaccin Pfizer. Le vaccin unidose Johnson & Johnson sera administré à celles âgées de plus de 18 ans.