Ahmed Souab : Kais Saied aurait pu perpétrer un coup d’Etat proprement dit dans d’autres circonstances.

L’ancien juge administratif Ahmed Souab a affirmé, dans une déclaration accordée à la radio Express Fm, dimanche 25 juillet 2021, que les décisions du président de la République exigent une lecture d’ordre constitutionnel, politique, étant lié à l’avenir du pays suite à ces décisions, notant qu’elles portent clairement et directement atteinte à la Constitution tunisienne et à l’article 80.

Selon lui, le gel et la suspension des activités du Parlement, la levée de l’immunité de tous les députés, et la révocation du chef du gouvernement Hichem Méchichi, et la prise en main du pouvoir exécutif, heurtent la Constitution de 2014.

Le juge Ahmed Souab a indiqué que Kais Saied aurait pu perpétrer un coup d’Etat dans d’autres circonstances. Justement, il a manié l’article 80 pour ne pas perdre une partie de ses partisans qui croient à la démocratie et les alliés de la Tunisie à l’étranger. Et d’ajouter que le fait qu’il s’est arrogé du parquet, il peut désormais émettre des mandats de dépôt en prison et déclencher l’action publique contre n’importe quelle personne.