Le parti politique Al Massar (Voie démocratique et sociale) a estimé, dans un communiqué publié aujourd’hui vendredi 11 juin 2021, que le sauvetage de la Tunisie passe par la formation d’un “Front civil et social” adoptant un projet alternatif faisant l’objet d’un consensus social et politique entre les partis, les syndicats et la société civile, pour mettre fin à cette crise économique virulente et entamer dans les plus brefs délais un processus de réformes, et éviter l’effondrement total du pays.

Selon le communiqué publié à la suite de la réunion du bureau politique du parti, Al Massar a souligné que le système de gouvernance actuel, a non seulement approfondi la crise mais il en est devenu une partie intégrante, et ce à cause de son échec et de ses nombreuses défaillances.

“Le gouvernement de Méchichi a totalement échoué, on lui prête un échec cuisant sur tous les plans à défaut d’une vision claire et à cause de son soumission aux préceptes et aux exigences de sa ceinture politique. Autrement dit, à la volonté d’Ennahdha et à ses lobbies. Ce qui constitue une continuelle menace aux droits et libertés individuelles et à l’intérêt général du peuple”, lit-on dans le même communiqué.

S’exprimant sur la révocation du président de l’INLUCC Imed Boukhris, Al Massar a mis en garde contre l’implication des instances indépendantes dans le cercle infernal des tiraillements politiques. Il a souligé à cet égard que ces instances doivent obligatoirement être impartiales pour qu’elles demeurent des piliers indispensables pour la transition démocratique.

Concernant les hausses des prix récentes, le parti Al Massar a averti contre une vague de protestation et une explosion sociale sans précédent suite aux dernières décisions annoncées par le gouvernement actuel, devant assumer sa responsabilité découlant de la défaite de ses stratégies, appauvrissant avantage de nouvelles franges de la population, y compris la classe moyenne.

De même, il a appelé les les entreprises économiques et commerciales ayant enregistré des bénéfices à consolider les efforts de l’Etat au cours de cette crise sanitaire.

Sur un autre plan, Al Massar a signalé dans le même communiqué que des mesures urgentes et exceptionnelles doivent être mises en œuvre dans les régions à forte propagation du virus, en mettant l’accent sur la nécessité d’accélérer le rythme de livraison des vaccins et celui de la vaccination à côté du renforcement de la coordination entre les différents intervenants dans le secteur de la santé.