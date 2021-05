Ali Koôli: La Tunisie bénéficiera d’un don américain de 500 millions de dollars

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, Ali Koôli a indiqué, lors de sa présence au programme Expresso, lundi 17 mai 2021, à propos de la visite de la délégation gouvernementale à Washington afin de négocier avec le Fonds monétaire international, qu’il y a bien eu le soutien, la compréhension et la volonté d’aider la Tunisie de la part des autorités américaines.

Il a ajouté que lors des réunions tenues par la délégation gouvernementale, il a été souligné que la révolution en Tunisie était basée sur le travail, la liberté et la dignité, indiquant que les points que le gouvernement a mis en place dans le cadre du programme de sauvetage économique et social sont la réduction du chômage en Tunisie ainsi que la consécration de la liberté économique.

Ali Koôli a déclaré que les discussions avec le FMI représentaient une partie importante de la visite à Washington, mais les réunions avec la Banque mondiale et celles avec les autorités américaines étaient les parties les plus cruciales de la visite, notant que ces dernières ont confirmé que le programme de sauvetage économique présenté par la Tunisie est considéré comme sérieux et a été présenté de manière non conventionnelle et utile.

“Après 3 jours de discussions, nous avons pu achever tous les chapitres de l’accord”, a souligné Ali Koôli, notant que la Tunisie recevra un don américain de 500 millions de dollars, soit environ 1 400 millions de dinars, et ce don sera dédié au profit du secteur des transports en Tunisie et la restructuration du port de Radès, ainsi que pour aider les femmes rurales

Le ministre de l’Economie et des Finances a ajouté que la Tunisie a besoin de 1700 millions de dinars par mois en vue de payer les salaires des fonctionnaires, considérant que si les impôts devaient être acquités normalement, ce montant pourrait être économisé, mais au regard de la grève des recettes des finances publiques, le fonctionnement de l’Etat est perturbé.

Ali Koôli a souligné que dans le cadre du budget 2021, il a été confirmé que les dépenses de l’État sont de 52 milliards de dinars, dont 20 milliards de dinars sont des salaires, et les recettes de l’État sont de l’ordre de 52 milliards de dinars, dont 33 milliards de recettes fiscales et non fiscales, et 18 milliards de dinars sont des prêts.

« Nous avons des amis qui soutiendront la Tunisie afin de sortir de la crise économique, mais nous devons nous en sortir par nous-mêmes et travailler sérieusement« , a-t-il déclaré.

L’invité du programme Expresso a ajouté qu’en ce qui concerne les discussions avec le Fonds monétaire international: “Nous avons inversé la façon dont nous travaillons avec eux, et présenté le programme de réformes que le gouvernement entreprendra pour les 3 prochaines années.”

Le ministre de l’Économie a déclaré qu’en 2021, la Tunisie doit mobiliser 18,5 milliards de dinars en prêts, et 15,2 milliards de dinars en prêts seront remboursés.

Nadya Bchir