Lors de son passage dans l’émission Géo-Express, ce samedi 17 juillet 2021, le colonel-major et chef de la campagne de vaccination au gouvernorat de Tataouine, Ali Mrabet, a fait savoir que les équipes médicales militaires ont accompli leur première mission au gouvernorat de Tataouine, suite à la vaccination de plus de 10 mille personnes au cours de ces dix derniers jours, et ce, en coopération avec la direction régionale de la santé publique.

Il a souligné que les équipes de vaccination mobiles ont pu atteindre le cœur du Sahara pour vacciner le plus grand nombre des habitants, notant que les équipes médicales ont pu vacciner plus de 10 mille personnes âgées de plus de 50 ans et souffrant de maladies chroniques.

Quant à la campagne de vaccination au gouvernorat de Siliana, Dr Ali Mrabet a indiqué que la campagne de vaccination militaire a, jusqu’à présent, vacciné près de 2500 personnes, appelant les citoyens à s’inscrire sur la plateforme evax, et à respecter les mesures préventives et les protocoles sanitaires.

“Les équipes de vaccination mobiles se sont au quotidien déplacées dans les maisons pour convaincre les personnes de se faire vacciner contre le coronavirus », a-il déclaré.

L’invité de l’émission Géo-Express,les équipes médicales militaires vont reprendre l’opération de vaccination après l’Aïd, pour que les citoyens reçoivent la deuxième dose du vaccin. De ce fait, elles vont revisiter les mêmes régions munis des listes nominatives des personnes.