Aman Allah Messaadi: La situation épidémiologique en Tunisie est dangereuse et 250 mille doses de vaccin Pfizer arrivent aujourd’hui

Le membre du comité scientifique de lutte contre le Covid-19 et professeur de réanimation médicale, Aman Allah Messaadi a déclaré aujourd’hui, lundi 26 avril 2021, lors de sa présence dans le programme Expresso, que la situation épidémiologique est très dangereuse et profondément inquiétante. Il a ajouté que si le citoyen tunisien ne respecte pas les mesures préventives, la Tunisie perdra sa richesse en termes d’humanité.

Aman Allah Messaadi a estimé que l’épidémie touche désormais une tranche d’âge jeune et ne se limite plus aux seules personnes âgées, indiquant que les services de réanimation contiennent des pourcentages de tranches d’âge allant de 40 ans à 50 ans. “Aujourd’hui, 250 000 doses du vaccin Pfizer arriveront en Tunisie”, a-t-il déclaré.

Le professeur en réanimation a souligné que la pression sur l’oxygène dans les hôpitaux a atteint son maximum, et la consommation d’oxygène s’est multipliée par 6 au niveau normal. Et de poursuivre que le ministère tente de créer une unité de lits de réanimation, expliquant qu’il y a un problème de ressources humaines étant donné qu’un grand nombre de médecins ont quitté la Tunisie, et malgré les efforts déployés par le ministère de la Santé pour intensifier le nombre de lits, il faut aussi penser aux agents du secteur de la santé qui ont atteint le stade de la dépression nerveuse, dit-il.

L’invité du programme Expresso a confirmé que le ministère de la Santé a fait de gros efforts pour acquérir des respirateurs et des lits médicaux, indiquant que les hôpitaux ont été équipés de gros équipements, tandis que le nombre de patients infectés par le Covid-19 et séjournant actuellement dans les hôpitaux a atteint près de 2700 patients.

Aman Allah Messaadi a ajouté qu’il faut prendre en compte la difficulté et la gravité de la situation épidémiologique, soulignant que le nombre de décès va encore augmenter dans les prochains jours.

Nadya Bchir