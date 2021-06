Aman Allah Messaadi: L’augmentation des décès dus au Coronavirus est prévisible

Dr Aman Allah Messaadi, membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, a expliqué lors de sa présence aujourd’hui, jeudi 10 juin 2021, dans l’émission Expresso que la situation épidémiologique est devenue préoccupante après la stabilité du nombre d’infections et de décès par le Coronavirus à un niveau élevé.

Il a également ajouté que l’apparition d’une quatrième vague conjuguée à la pression sur les hôpitaux, les lits de réveil et l’oxygène, en plus du cadre humain limité et de la situation financière difficile, constituerait un dilemme et mettrait le niveau d’efficacité dans la prise en charge des patients en question.

L’invité d’Expresso a également indiqué que l’augmentation du nombre de morts et des cas Covid-19 positifs n’est pas le sort des Tunisiens, et un changement peut être opéré pour améliorer la situation si les mesures préventives sont respectées, notamment avec l’avancée de la campagne nationale de vaccination.

Aman Allah Messaadi a ajouté que le nombre d’infections et de décès devrait encore augmenter dans les prochains jours, soulignant que le taux d’augmentation est toujours lié à l’ampleur de l’engagement envers les mesures préventives.

Il a également souligné la nécessité de respecter la distanciation sociale et de porter le masque, appelant les Tunisiens à la prudence afin d’améliorer la situation épidémiologique et d’arrêter la propagation du virus.