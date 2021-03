Amel Gomri: Des pôles techniques seront créés au sein de l’APII pour répondre aux besoins des promoteurs et des entreprises

La directrice des études générales du Centre d’études et de perspectives industrielles de l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation, Amel Gomri a déclaré aujourd’hui, mercredi 24 mars 2021, lors de son intervention dans le programme Ecomag, au sujet d’une nouvelle stratégie concernant le rôle de l’agence, notamment dans l’environnement économique et de soutien aux petites et moyennes entreprises, qu’une étude sera présentée le 30 mars 2021, sous la tutelle du ministre de l’Industrie et en présence de Samir Majoul, président de l’UTICA, ainsi que le directeur général de l’APII.

Amel Gomri a ajouté que cette étude s’inscrit dans le cadre des efforts de l’agence pour faire progresser, développer et mettre à jour ses services afin de répondre aux attentes et aux exigences des jeunes universitaires et des petites et moyennes entreprises, ainsi que pour faciliter et mettre en œuvre les politiques nationales et principes dans le domaine du développement industriel et technologique et suivre le rythme des transformations digitales.

L’invitée d’Ecomag a indiqué, en outre que cette étude s’était déroulée en deux phases, ajoutant que le système structurel et organisationnel de l’APII avait été diagnostiqué et que ses services étaient fournis au sein d’un système national en vue de soutenir l’investissement tout en s’appuyant sur un système mondial. S’agissant du questionnaire, il a porté sur 270 établissements industriels, 111 établissements de services et 60 entrepreneurs, ainsi que des structures de soutien, des institutions et des organisations publiques et privées impliquées dans le domaine de l’investissement, a-t-elle ajouté.

Amel Gomri a confirmé qu’à partir des résultats de cette enquête, il a été constaté que 79% des institutions valorisent la qualité des services liés aux permis d’investissement, 80% des institutions valorisent les services de formation juridique pour les entreprises et la plupart des intervenants sont des exportateurs, des investisseurs et des structures de soutien qui considèrent l’agence comme ayant une bonne position en raison de son rôle historique dans la construction du tissu industriel tunisien.

Et d’indiquer que des travaux seront menés sur la restructuration de l’APII, à travers la révision de son système interne et de base, et que des pôles techniques seront créés au siège de l’agence afin de répondre aux besoins des promoteurs et des entreprises, et suivre le rythme de l’utilisation de la numérisation et des technologies modernes et suivre les événements post-événementiels.

Nadya Bchir