Amen Allah Messaâdi : la situation épidémiologique est encore inquiétante et la semaine de l’Aid sera décisive

Amen Allah Messaâdi, membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, a affirmé, ce mercredi 14 juillet 2021, que la situation est encore inquiétante, soulignant qu’il est indispensable d’appliquer rigoureusement les mesures barrières et les protocoles sanitaires pour limiter la propagation du Covid-19.

Il a rappelé, lors de son intervention dans l’émission 18-20, la proposition du comité scientifique préconisant l’imposition d’un confinement général pendant 3 semaines, estimant que l’état sanitaire est, jusqu’à présent, alarmant, et exige un respect drastique des mesures sanitaires.

Dr Messaâdi a déclaré que les variations au niveau des indicateurs seront constatées au cours des prochaines semaines, une fois les mesures respectées.

Et de considérer que la semaine de l’Aid sera décisive et peut éventuellement déclencher une nouvelle vague, comme il peut marquer une certaine baisse au niveau du taux de contamination. Selon, il appartient aux citoyens de décider, soit ils prennent soin de leur santé et de celle de leurs familles, soit ils aggravent davantage la situation.

L’invité de l’émission 18-20 a appelé les gens à éviter les rassemblements, et à respecter les mesures barrières, ajoutant que les doses de vaccin anti-Covid récemment réceptionnées par la Tunisie vont accélérer le rythme de la campagne de vaccination, notamment avec la participation des pharmacies privées dans l’opération de vaccination.