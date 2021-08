Amen Allah Messaâdi : Le pass sanitaire sera bientôt requis pour accéder aux institutions publiques

“Les chiffres déclarés par le ministère de la santé n’ont pas été manipulés et il n’y pas lieu de remettre en cause la véracité du nombre de cas de contaminations et des décès quotidiennement annoncé par le ministère”, a précisé le membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Amen Allah Messaâdi, ce jeudi 26 août 2021, lors de sa présence dans le programme Le Grand Express.

Il a aussi évoqué la question du pass sanitaire, qui sera bientôt obligatoire pour accéder aux espaces publics, mentionnant que ce certificat sanitaire diffère du test PCR négatif. Le comité scientifique va annoncer progressivement ce programme qui sera exécuté dans les jours qui viennent.

Concernant l’administration d’une troisième dose du vaccin, Amen Allah Messaâdi a indiqué que cela est encore discutable en Tunisie, et que la priorité est donnée à la vaccination du plus grand nombre des citoyens tunisiens.

S’agissant de la vaccination des jeunes entre 12 et 18 ans, le membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus a souligné que les parents doivent procéder à l’inscription de leurs enfants sur la plateforme Evax, notant qu’il est possible d’utiliser leur propre CIN à cet effet.