Amen Allah Messaâdi, membre du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus et professeur en réanimation, a déclaré aujourd’hui, lundi 12 juillet 2021, lors de son intervention dans l’émission Expresso qu’une réunion du comité scientifique se tiendra demain pour évaluer les résultats des mesures prises au cours de ces dernières semaines.

Il a ajouté que d’ici la fin du mois de juillet 2021, une amélioration au niveau des indicateurs est envisageable d’ici quelques semaines.

Dr Messadi a estimé que la situation épidémiologique est grave, indiquant que tous les efforts sont déployés pour lutter contre le Covid-19, que ce soit au niveau de l’imposition de l’application des mesures sanitaires ou les efforts fournis par la direction générale des douanes pour faciliter l’importation des concentrateurs d’oxygène, rappelant que 2 millions de doses de vaccin seront réceptionnées d’ici la fin du mois.

L’invité de l’émission Expresso a confirmé que les chiffres resencés par le ministère de la santé sont authentiques et recueillis en toute transparence et honnêteté.

Selon ses dires, les cas admis dans les hôpitaux et les décès concernent surtout des personnes non-vaccinées. Et de poursuivre que le taux de positivité des tests est encore inquiétant et dépasse encore les 30 %.

Evoquant la déclaration de Nissaf Ben Alaya en ce qui concerne l’effondrement du système sanitaire, il a dit que “Il est vrai que le système sanitaire est épuisé. Sauf qu’il ne s’est pas jusqu’à présent effondré vu que des milliers de patients sont admis dans les hôpitaux ».