Le membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Amen Allah Messaidi, a assuré ce soir du lundi 9 août 2021, que la vague d’enthousiasme et d’espoir ressentie par les tunisiens à la marge de la journée nationale de vaccination contre le Coronavirus reflète une Tunisie où les tous les efforts et les moyens sont déployés pour servir l’intérêt national.

La réussite de la première journée de vaccination a redonné de l’espoir aux médecins et aux professionnels de la santé, avec la vaccination de 551 mille personnes en une seule journée. Lors de son passage dans l’émission 18-20, Dr Messaidi a considéré que la réussite des prochaines journées de vaccination massive dépend de la coopération entre les citoyens d’une part, et les organisateurs et responsables d’autres part, notant qu’il est toujours possible de rattraper le retard et la lenteur de la campagne de vaccination lancée depuis le mois de mars.

Il a aussi souligné que l’évaluation de la journée portes-ouvertes de vaccination contre le Covid-19 permettra de faire réussir les journées de vaccination massive programmées et de pallier les insuffisances et les failles de cette première initiative.

“Le nombre des patients hospitalisés a baissé, alors que les services d’oxygène subissent encore une grande pression. Bien que ces différents indices soient considérablement bons, ils ne sont pas assez rassurants”, a-t-il dit.

L’invité du programme 18-20 a mis l’accent, à cet effet, sur la nécessité de respecter les mesures préventives jusqu’à ce que la crise pandémique soit surmontée, particulièrement avec l’évolution remarquable du rythme de vaccination.

Et de poursuivre qu’il n’est pas recommandé d’alléger les mesures sanitaires en attendant l’amélioration et ensuite la stabilisation des indices.