Amine Ben Ayadi: Je considère que le Port de Radès est une zone colonisée qu’il faut libérer!

“Tout ce que connaît de travers le pays aujourd’hui est représenté dans ses détails dans le Port de Radès. Toutes les lois erronées, toute la corruption, toute la malversation, tous les coups tordus, etc. Et aujourd’hui, les Tunisiens n’ont toujours pas compris que la logistique est le nerf de la guerre” a déclaré ce jeudi 11 mars 2021, Amine Ben Ayad, membre du bureau exécutif de l’IACE lors de son passage sur les ondes de radio Express FM. Il a ajouté que le coût supplémentaire enregistré au Port de Radès et estimé à 1000 millions de dinars, est un chiffre bien en dessous de la réalité.

Et Amine Ben Ayad de souligner que ce coût serait le double de ce qui est annoncé, et que celui-ci impacte de manière directe et indirecte le pouvoir d’achat du Tunisien. Par ailleurs, il a expliqué que les ports de la Tunisie sont petits de taille en comparaison à d’autres ports dans le monde. “La taille de nos ports ne permet pas l’accostage de grands navires permettant par conséquent de réaliser des économies d’échelle au niveau des conteneurs embarqués.

Dans un autre registre, Amine Ben Ayad s’est interrogé sur une situation qu’il trouve pour le moins inhabituelle. En effet, il a indiqué qu’au port de Sfax, il y a la STAM qui y est installée en plus d’une entreprise privée opérant dans le même domaine d’activité. Face à cela, le fonctionnement du port de Sfax se fait de manière très correcte:” J’aimerai bien que quelqu’un m’explique cet état des lieux. L’explication la plus plausible est que la concurrence créée entre les deux entreprises a fait que la STAM fonctionne de manière régulière contrairement à ce qui est le cas dans le port de Radès” a poursuivi Amine Ben Ayad.

L’invité d’Ecomag a considéré que le port de Radès est une zone colonisée non pas par un autre Etat mais par toute la gestion tordue qui y règne. “Nous devons, je pense, faire appel à l’Armée afin de libérer cette zone!” s’exclame-t-il. Et d’ajouter qu’il existe quelques dizaines de personnes qui profitent de la situation de blocage au niveau du port de Radès et qui n’ont pas intérêt à ce que cela soit résolu.

Nadya Bchir