Amor Bouzouada: La contribution de la communauté tunisienne au PIB ne dépasse pas 1,7%

Amor Bouzouada, directeur général de l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), a déclaré, au micro de radio Express FM, jeudi 27 mai 2021, qu’inciter la communauté tunisienne résidente à l’étranger à investir en Tunisie et contribuer à la croissance économique en plus de sa contribution dans le cycle économique en Tunisie sont les axes les plus importants du programme mis en place en partenariat entre le ministère de l’Industrie et l’Agence allemande de coopération (GIZ).

L’invité d’Expresso a indiqué, en outre, qu’il existe 22 incubateurs qui permettent d’accompagner les entrepreneurs et les porteurs d’idées de projet, que ce soit en fournissant des services logistiques, techniques ou administratifs. Amor Bouzouada a souligné la nécessité de soutenir la contribution de la communauté tunisienne au produit intérieur brut, qui ne dépasse pas 1,7%, alors que ladite communauté représente environ 12% du peuple tunisien.

Et de poursuivre qu’il y a nécessité de stimuler son rôle de médiateur à promouvoir la Tunisie et à y encourager les investissements, en renforçant le climat de confiance. Le DG de l’APII a indiqué qu’il existe un bureau spécial au sein de l’Agence dédié aux Tunisiens à l’étranger qui assure une communication directe avec eux et leur fournit les informations nécessaires, en plus du texte juridique relatif aux privilèges accordés à leur retour en Tunisie.

Nadya Bchir