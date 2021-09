Anas Hamadi : Le Conseil supérieur de la magistrature est impliqué dans l’avortement du processus de réforme de la justice

Le président de l’association des magistrats, Anas Hamadi, a accusé le Conseil supérieur de la magistrature d’être impliqué dans “l’avortement du processus de réforme de la justice”.

Lors de sa présence dans l’émission Le Grand Express, Anas Hamadi a révélé, ce vendredi 3 septembre 2021, qu’il existe une certaine manipulation et un certain abus des droits des magistrats, précisant que l’association a appelé le Conseil supérieur de la magistrature à être plus transparent en publiant des communiqués à cet effet. Et d’ajouter que certains membres du Conseil de la magistrature forment un lobby au sein du Conseil, citant à cet égard le procureur général de la Cour d’appel de Nabeul. Ce dernier est, selon l’invité de l’émission Le Grand Express, impliqué dans des dossiers relatifs à des hommes d’affaires et des politiciens. Dans la même ligne d’idée, il a indiqué que le procureur général de la Cour d’appel de Nabeul s’est doté d’un large pouvoir grâce au Conseil supérieur de la magistrature, sachant que cette personne est connue pour son instrumentalisation de la justice pour servir les intérêts de certains hommes politiques.

Et d’ajouter : “ Nous sommes passés à l’instrumentalisation du Conseil supérieur de la magistrature.”