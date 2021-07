André Parant : La France enverra plus d’un million de doses de vaccin anti-covid à la Tunisie

L’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant, a déclaré aujourd’hui, jeudi 15 juillet 2021, que la Tunisie traverse une crise sanitaire aigue, estimant que les dons qui seront accordés par la France vont consolider les efforts déployés par les autorités tunisiennes afin de lutter contre la pandémie.

Lors de son passage dans l’émission Expresso, il a indiqué que la Tunisie a reçu des équipements médicaux à titre de don accordé par la France, et ce depuis la première vague de la pandémie, rappelant que d’autres équipements médicaux ont été réceptionnés par le ministère de la santé tunisien en juin dernier. A ces équipements et matériels hospitaliers, la Tunisie recevra 324 mille doses du vaccin anti-covid, ainsi que des équipements médicaux dont des concentrateurs d’oxygène, des masques et des tests rapide de la part de la Frace, sans compter les 800 mille doses du vaccin Johnson & Johnson et AstraZeneca, qui seront prochainement acheminées vers la Tunisie pour venir en aide aux professionnels de la santé qui luttent contre la pandémie.

Concernant le placement de la Tunisie, étant un pays à risque, sur la liste rouge à partir de vendredi 16 juillet, l’invité de l’émission Expresso a mentionné que cette décision aura pour conséquence l’imposition de certaines restrictions pour les voyageurs en provenance de Tunisie pour se rendre en France. Ils seront soumis au régime des motifs impérieux. Dès lors, ils doivent avancer une raison spécifique pour faire le voyage, notamment pour les passagers non vaccinés.

Rappelons que le porte-parole du gouvernement français,Gabriel Attal, a annoncé que la Tunisie a été placée sur la liste rouge de la France, en raison de la dégradation de la situation sanitaire dans le pays. A cet effet, les personnes non vaccinées ne peuvent se rendre en France que pour des motifs impérieux et doivent présenter un test PCR négatif de moins de 48h. De même, un isolement de 10 jours, contrôlé par les forces de l’ordre est exigé avec une verbalisation de 1000 euros pour les personnes qui ne respectent pas cet isolement.