Le président de l’organisation non gouvernementale Tunisia-Africa Business Council (TABC), a déclaré lors de son passage dans l’émission Club express, ce lundi 31 mai 2021, que la coopération tuniso-libyenne a été depuis trois ans au centre des préoccupations du TABC. Plusieurs rencontres et forums ont précédé la la première édition de la Foire et du Forum Tuniso-libyens du jumelage économique pour l’Afrique,inauguré lors de la visite officielle du chef du gouvernement Hichem Mechichi en Libye les 22 et 23 mai 2021.

En ses termes, « c’est la première fois depuis la révolution libyenne qu’un flux aussi important d’entreprises tunisiennes se retrouve de nouveau sur le territoire libyen. Plus de 1200 hommes et femmes d’affaires y étaient présents. Il est réjouissant qu’ils ont été bien accueillis par les libyens. Nous étions surpris par le climat sécuritaire à Tripoli, en l’absence des milices armées, et ce au lendemain dela normalisation de la situation politique en Libye. C’était l’occasion des grandes retrouvailles tuniso-libyennes afin que les investisseurs tunisiens renouent avec leur réseau économique en Libye”.

La dynamique constatée au niveau des échanges diplomatiques entre les deux pays a donné un nouvel élan à l’intégration économique tuniso-libyenne. Il a précisé que la reprise des échanges commerciaux avec la Libye profitera aux entreprises tunisiennes notamment suite à l’annulation de l’application de l’instrument d’ouverture d’une lettre de crédit sur les importations effectuées par voie terrestre.

Le président du TABC a expliqué que cette mesure, entre autres, permettra aux tunisiens d’accéder avec beaucoup d’aisance et de facilité au marché libyen, un marché à fort potentiel convoité par les égyptiens, les turcs, les chinois et tant d’autres pays désireux de s’y implémenter. La Tunisie doit, à cet effet, profiter des relations historiques et stratégiques unissant les deux pays pour renforcer sa présence sur le territoire libyen et d’arracher des marchés devant cette concurrence féroce.

“Le marché libyen n’est plus un marché acquis comme c’était le cas au passé. La Libye est un portail sur l’Afrique subsaharienne. La coopération économique tuniso-libyenne permettra aux deux pays de bien s’introduire dans les marchés africains”.

Par ailleurs, l’intégration économique tuniso-libyenne est primordiale pour l’avenir de l’économie tunisienne. Les marchés libyens sont désormais à la portée des investisseurs tunisiens suite à la réactivation de la ligne Tunis-Tripoli, et également Sfax-Tripoli à compter du 6 juin 2021.

Mr Anis Jaziri, a salué les décisions prises par Hichem Mechichi et Abdelhamid Dbeibah la semaine dernière à Tripoli. Des mesures qui seront tour à tour consolidées par la mise en application des conventions signées entre les deux pays, en mettant l’accent sur le rôle cardinal qu’avait joué la diplomatie tunisienne ces derniers mois, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l’histoire commune des deux pays. Les tunisiens sont alors censés assumer leur pleine responsabilité dans la restructuration de la Libye, après une sombre décennie de guerre civile et de chaos..

Le président de l’organisation TABC a rappelé, dans un autre contexte que, la huitième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) qui sera abritée par la Tunisie en août 2022, constitue une occasion propice pour notre pays pour renforcer nos rapports commerciaux avec le Japon, et notamment avec les pays africains. Il a annoncé qu’une plénière spéciale TICAD 8 sera prévue en marge de la quatrième édition de la conférence internationale FITA (Financing Investment & Trade in Africa), qui sera organisée du 24 au 26 juin 2021 à Tunis. Il a mentionné que la TICAD 8 sera un rendez-vous inratable pour la Tunisie, également pour la Libye et éventuellement l’Algérie. On doit attirer les investisseurs japonais et connaître de près les secteurs auxquels s’intéressent les japonais comme l’IT, les énergies renouvelables, l’infrastructure etc…

Mr Anis Jaziri, a enfin signalé que la tunisie peut devenir une bonne plateforme, un pont solide entre le Japon et les pays africains”. Pour ce faire, la coopération avec la Libye afin de se positionner sur les marchés africains demeure inévitable.