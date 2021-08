Le député (gelé) Anouar Ben Chahed a déclaré aujourd’hui, lundi 16 août 2021, au micro de la radio Express Fm, qu’il a été surpris par la décision d’interdiction de voyage, quoi qu’il réside à Marseille, en France.

Cette mesure était sans fondements ni explication. Ce qui est étonnant selon le député du Courant démocrate, sachant qu’il n’a pas l’objet d’aucune affaire et que l’interdiction de voyage s’applique à tous les députés et que les députés qui ont pu quitter le pays avaient des passeports étrangers.

L’invité du programme Le Grand Express a dit que ces pratiques restreignent les droits et libertés garantis par la loi et la Constitution.

Selon lui, la lutte contre la corruption ne doit pas être menée au détriment de la démocratie. D’ailleurs, la Tunisie avait tant souffert de la corruption politique. Au lieu de se pencher sur les dossiers de corruption, on vit au rythme de ces mesures mettant en péril les acquis de la révolution et les droits et les libertés.. “ On dirait un châtiment collectif”, a-t-il dit.

Sur un autre plan, il a affirmé que son parti estime que la feuille de route qui sera suivie par le président de la République, Kais Saied, soit rapidement élaborée, pour mettre fin à ce flou qui enveloppe les mesures et les décisions dont la majorité sont “non-écrites”. Ce qui laisse à penser qu’on est face à une nouvelle logique marquée par les décisions coutumières, inacceptable dans un Etat de droit.

S’agissant des positions du Courant démocratique, Anouar Ben Chahed ont évolué à la lumière des décisions du président de la République, Kais Saied.

Et d’ajouter que le Courant démocratique a présenté une feuille de route sur deux ans, notant que l’opération de sauvetage des finances publiques passe par l’unification des efforts et des positions.