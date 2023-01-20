أعوان هيئة مكافحة الفساد يُطالبون باستئناف نشاطهم وصرف مستحقاتهم

أكدت المتحدّثة باسم موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حنان المداغي اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 أن أعوان الهيئة وموظفيها يطالبون باستئناف نشاطهم في أقرب الآجال، وردّ الاعتبار لهم وحفظ كرامتهم.

وأضافت أن هناك اتهمات تطالهم حول تورطهم في شبهات فساد، ودعت مصالح الدولة إلى محاسبتهم في صورة ثبت تورطهم في أي ممارسات خارجة عن القانون أو أي تجاوزات، على اعتبار وأن “الهيئة مؤسسة من مؤسسات الدولة” وفق قولها.

وأشارت إلى أن عددا من المبلغين وجدوا أنفسهم في ورطة اليوم، دون وجود أي طرف يحميهم.

ودعت ضيف برنامج الشارع التونسي، إلى ضرورة صرف كل مستحقات أعوان هيئة مكافحة الفساد طيلة الفترة التي وقع إيقافهم فيها عن العمل دون أي تبرير أو داع لذلك، وأوضحت أن الملف يهم حوالي 170 عونا متعاقدين لسنوات طويلة، معظمهم من أصحاب الشهادات العليا والمتكونين في مجال مكافحة الفساد.