أعوان هيئة مكافحة الفساد يُطالبون باستئناف نشاطهم وصرف مستحقاتهم

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وأضافت أن هناك اتهمات تطالهم حول تورطهم في شبهات فساد، ودعت مصالح الدولة إلى محاسبتهم في صورة ثبت تورطهم في أي ممارسات خارجة عن القانون أو أي تجاوزات، على اعتبار وأن “الهيئة مؤسسة من مؤسسات الدولة” وفق قولها.
وأشارت إلى أن عددا من المبلغين وجدوا أنفسهم في ورطة اليوم، دون وجود أي طرف يحميهم.
ودعت ضيف برنامج الشارع التونسي، إلى ضرورة صرف كل مستحقات أعوان هيئة مكافحة الفساد طيلة الفترة التي وقع إيقافهم فيها عن العمل دون أي تبرير أو داع لذلك، وأوضحت أن الملف يهم حوالي 170 عونا متعاقدين لسنوات طويلة، معظمهم من أصحاب الشهادات العليا والمتكونين في مجال مكافحة الفساد.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة 20 جانفي 2023، أنه تم منذ يوم مأس الانطلاق في عقد سلسلة من اللقاءات مع المنظمات الوطنية، من أجل تعميق النقاش ووضع الخطوط العريضة للمبادرة التي أطلقها الاتحاد، مبيّنا أنه سيتم تكوين لجان للإشتغال على عدة قطاعات. وقال الطبوبي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 77 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه "في حال عدم استجابة رموز مؤسسات الدولة […]
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