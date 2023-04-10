ألعاب العيد للأطفال: وزارتا الصحّة والتجارة تحذّران

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وأكدت الوزارتان في بلاغ مشترك صادر اليوم الاثنين 10 أفريل 2023، ضرورة اجتناب اقتناء المنتجات المعروضة خارج المسالك المنظمة باعتبار أنها لم تخضع للمراقبة الرسمية بالإضافة إلى أهمية التثبت من وجود البيانات الإلزامية على الغلاف الخارجي للعبة المتعلقة خاصة بالفئة العمرية واحتياطات الاستعمال واجتناب المنتجات التي لا تحمل التأشير.
وشدد البلاغ على أن مصالح المراقبة المشتركة تواصل تأمين عمليات المراقبة المكثفة خلال هذه الفترة.
الكاتب: Rim Hasnaoui
شهدت مباراة كرة السلة اليوم الإثنين 10 أفريل 2023 بين النادي الإفريقي والنجم الرادسي لحساب الجولة الأولى من نصف نهائي البطولة توقفا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة. المباراة كانت تسير في مجراها العادي إلى أن أطلق الغاز المسيل للدموع عن وجه الخطأ حسب شهود عيان ومصادر أمنية لتقوم قوات الأمن دون سابق إنذار بإخلاء القاعة مما أدى إلى سقوط إحدى المدارج جراء عملية التدافع وأسفر عن عديد الإصابات في […]