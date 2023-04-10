ألعاب العيد للأطفال: وزارتا الصحّة والتجارة تحذّران

دعت وزارتا الصحة والتجارة وتنمية الصادرات بمناسبة الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر إلى عدم الإقبال على اقتناء اللعب التي تشكل خطرا على سلامة الأطفال كالمفرقعات (فوشيك) واللعب القاذفة للكويرات والخراطيش والأسهم والمصوبات الليزرية وغيرها من اللعب التي يمكن أن تتسبب في إصابات جسدية خطيرة.

وأكدت الوزارتان في بلاغ مشترك صادر اليوم الاثنين 10 أفريل 2023، ضرورة اجتناب اقتناء المنتجات المعروضة خارج المسالك المنظمة باعتبار أنها لم تخضع للمراقبة الرسمية بالإضافة إلى أهمية التثبت من وجود البيانات الإلزامية على الغلاف الخارجي للعبة المتعلقة خاصة بالفئة العمرية واحتياطات الاستعمال واجتناب المنتجات التي لا تحمل التأشير.

وشدد البلاغ على أن مصالح المراقبة المشتركة تواصل تأمين عمليات المراقبة المكثفة خلال هذه الفترة.