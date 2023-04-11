ألمانيا: قاتل سائق السيارة الأجرة في برلين.. تونسي

كشف الادعاء العام الألماني أن الشخص المشتبه به في قتل سائق سيارة أجرة في برلين هارب من جريمة قتل أخرى في بلجيكا.

وذكر متحدث باسم الادعاء، اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، ردا على سؤال أن الادعاء العام في كولونيا لم يبت بعد في إجراء تسليم بحق الرجل (24 عاما) المولود في تونس، موضحا أنه متهم بجريمة قتل لكن المتحدث رفض الإدلاء بتفاصيل أخرى محيلا ذلك إلى القضاء المختص في بروكسل.

ويُعْتَقَد أن الرجل قتل شريكة حياته في بلجيكا في الرابع من أفريل الجاري ثم لاذ بالفرار، وتم إدارجه على قائمة الملاحقة منذ يوم الخامس من الشهر الحالي، ويُعْتَقَد أنه قتل سائق السيارة الأجرة في برلين في السادس من نفس الشهر.

كان المجني عليه (49 عاما) توفي إثر مهاجمته بسكين صباح يوم الخميس الماضي في حي غرونيفالد في برلين المعروف بأنه حي الفيلات.

وكان أحد المارة عثر عليه، وحاول شهود إنقاذ الرجل لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وحسب ما ذكره الادعاء في العاصمة برلين، يقبع الرجل المشتبه به في الحبس الاحتياطي منذ يوم السبت الماضي في ولاية شلزفيغ-هولشتاين حيث كان تم القبض عليه في مدينة فلنسبورغ بناء على أمر المحكمة الابتدائية هناك، وجاء القبض عليه على خلفية إجراء التسليم الذي ينظره الادعاء العام في كولونيا.

في الوقت نفسه، حدد المحققون في برلين الرجل كمشتبه به في قتل سائق السيارة الأجرة، وذكر متحدث باسم الادعاء العام أن الادعاء يعتزم إصدار أمر اعتقال آخر بحق الرجل حتى يتم تسليمه إلى برلين.

وكالات