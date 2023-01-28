أمطار شهر جانفي ساهمت بـ 60 مليون متر مكعب من مياه السدود

إعتبر المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة اليوم السبت 28 جانفي 2023 أنّ مرحلة الجفاف لازالت متواصلة رغم نزول الأمطار في الفترة الأخيرة، حيث بلغ مخزون السدود 676 مليون متر مكعب ما يمثل نسبة تعبئة بـ 29.1 بالمائة.

وأفاد بن ريانة خلال إستضافته في برنامج اكسبراسو ويكاند أنّ هناك نقصا يقدر بـ 580 مليون متر مكعب مقارنة بنفس معدل اليوم للسنوات الثلاثة الماضية.

وبلغت تعبئة سدود الشمال التي يبلغ عددها 22 ،608 مليون متر مكعب أي نسبة 33.6 بالمائة، فيما بلغت الإيرادات منذ بداية الموسم 165 مليون متر مكعب.

وبلغت إيرادات سد سيدي سالم منذ 1سبتبمر 17.4 مليون متر مكعب أي بنقص في بأكثر من 120 مليون متر مكعب، حيث تقدر تعبئته بـ 87 مليون متر مكعب أي نسبة 15 بالمائة.

في حين يعد سد سيدي البراق الأكثر تعبئة بـ 162 مليون متر مكعب أي نسبة 56.5 بالمائة.

وأفاد بن ريانة بأنّ الإيرادات الجملية في كل السدود بلغت 180 مليون متر مكعب منذ 1 سبتمبر ما يمثل خمس المعدلات.

وشدّد ضيف البرنامج على ضرورة المحافظة على كميات المياه خاصة، في ظل تخوفات من عدم نزول أمطار إضافية، مشيرا إلى أنّ أمطار شهر جانفي ساهمت بـ 60 مليون متر مكعب للسدود التونسية وهو “رقم ضعيف”.

وتقدر التساقطات في كامل الجمهورية بـ 42.6 ملم وهو ما يمثل ثلث المعدل العام.

من جهة أخرى تشير الأرقام المحينة للإدارة العامة للإنتاج الفلاحي إلى أنّ المساحات المبذورة تقدر بـ 965 ألف هكتار من مجموع 1مليون و283 ألف هكتار كانت مبرمجة. وشدد بن ريانة إلى ضرورة توفير الأسمدة الزراعية لتثمين الأمطار الأخيرة خاصة في الشمال.

وفيما يتعلق بموسم تصدير القوارص أفاد المجمع المهني للغلال بأنه تم خلال الفترة من 1 أكتوبر 2022 إلى 26 جانفي 2023 تصدير 3348 طن من القوارص بمداخيل بلغت 11.4 مليون دينار، واستحوذت فرنسا على صاردات القوارص بنسبة 90 بالمائة ونسبة 7.7 بالمائة نحو ليبيا.

وتحدث المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة عن قمة داكار 2 المتعلقة بالأمن الغذائي بالقارة الإفريقية والتي انتظمت من 25 إلى 27 جانفي الجاري، بغاية تحريك كل الإمكانيا لتنمية الفلاحة والغذاء في إفريقيا، مشيرا إلى أنّ 65 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم توجد في افريقيا.