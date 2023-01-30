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الأخبار

أنس جابر تتراجع الى المركز الثالث

todayيناير 30, 2023

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 فقدت التونسية أنس جابر وصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين 30 جانفي 2023 وتراجعت الى المركز الثالث في اعقاب بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، التي اختتمت امس الاحد على ملاعب ملبورن.

 

وكانت أنس جابر دخلت بطولة استراليا وهي مصنفة ثانية عالميا لكن خروجها منذ الدور الثاني امام التشيكية ماركيتا فاندروسوفا وتتويج البيلاروسية ارينا سابالينكا باللقب حكما عليها بالتراجع الى المركز الثالث عالميا.

 

وحافظت البولونية ايغا سيفاتيك على الصدارة بينما تراجعت كل من الامريكية جيسيكا بيغولا والفرنسية كارولينا غارسيا مرتبة واحدة لتصبحا في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

 

وحققت الكازخستانية ايلينا ريباكينا وصيفة بطلة استراليا قفزة هامة ب15 مرتبة لتصعد الى المركز العاشر عالميا.

 

وات

الكاتب: Rim Hasnaoui

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