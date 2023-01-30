أنس جابر تتراجع الى المركز الثالث

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وكانت أنس جابر دخلت بطولة استراليا وهي مصنفة ثانية عالميا لكن خروجها منذ الدور الثاني امام التشيكية ماركيتا فاندروسوفا وتتويج البيلاروسية ارينا سابالينكا باللقب حكما عليها بالتراجع الى المركز الثالث عالميا.
وحافظت البولونية ايغا سيفاتيك على الصدارة بينما تراجعت كل من الامريكية جيسيكا بيغولا والفرنسية كارولينا غارسيا مرتبة واحدة لتصبحا في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وحققت الكازخستانية ايلينا ريباكينا وصيفة بطلة استراليا قفزة هامة ب15 مرتبة لتصعد الى المركز العاشر عالميا.
وات
الكاتب: Rim Hasnaoui
todayيناير 29, 2023 1
طالبت حركة النهضة مساء يوم الأحد 29 جانفي 2023، في بيان إثر الاعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، باستقالة رئيس الجمهروية قيس سعيد، وفسح المجال لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة كمدخل لحل للأزمة الراهنة وكفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد. واعتبرت النهضة في بيانها أنّ البرلمان المقبل " لا يعبّر إلا عن أقلية الأقلية وليس من حقّه أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب […]
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