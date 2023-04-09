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أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون الأمريكية

today09/04/2023 533 1

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توجت البطلة التونسية أنس جابر ببطولة تشارلستون الأمريكية للتنس عقب فوزها الأحد 9 أفريل 2023، على السويسرية بليندا بتتشيتش بمجموعتين نظيفتين تفاصيلها 7-6 و 6-4.

وتمكنت أنس جابر من العودة بعد التأخر في نتيجة المجموعة الأولى، لتحقق أول لقب هذا الموسم والرابع في مسيرتها الإحترافية، وضمنت بذلك الصعود إلى المرتبة الرابعة عالميا.

بطولة شهدت تألق اللاعبة التونسية حيث لم تخسر أي مجموعة في طريقها إلى التتويج.

وثأرت المصنفة الخامسة عالميا من هزيمتها أمام منافستها السويسرية في نهائي البطولة الموسم الماضي.

وكانت جابر قد غابت عن المنافسات لأسابيع بسبب الإصابة بداية الموسم، كما تراجعت في تصنيف محترفات التنس.

الكاتب: waed selmi

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